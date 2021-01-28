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إقتصاد
إطلاق مبادرة لدعم الصناعيين اللبنانيين في التصدير إلى الخارج
Lebanon 24
28-01-2021
|
12:50
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أعلن رجل الأعمال الأميركي من أصل لبناني، سام أبو جودة، في بيان إطلاق مبادرة لدعم الصناعيين اللبنانيين تحت عنوان "Lebanese Manufacturing - LMMP- Modernization Program" أي "برنامج تطوير المعايير الانتاجية بهدف "تصدير ثروات لبنان الغنيةالى الخارج، مما يؤدي الى تحريك الاقتصاد اللبناني وسد العجز المالي".
ويهدف برنامج "LMMP" إلى "تحويل رؤية كل مصنع ومنتج لبناني نحو الانفتاح على اميركا والدول الغربية، من خلال التصدير وذلك بمساعدة المصنعين اللبنانيين للوصول الى المعاييرالدولية المناسبة في الاسواق الغربية".
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