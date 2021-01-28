إقتصاد

نقابة عمال المخابز في بيروت وجبل لبنان: ضد أي زيادة على سعر ربطة الخبز

Lebanon 24
28-01-2021 | 19:14
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عقد المدير العام لمكتب الحبوب والشمندر السكري جرجس برباري اجتماعا اليوم، ضم رئيس نقابة عمال المخابز في بيروت وجبل لبنان شحادة المصري، وحضر جانبا من الاجتماع رئيس دائرة التموين والإنتاج حسن حمود.


وأعلنت نقابة عمال المخابز في بيروت وجبل لبنان ببيان، أن "اللقاء بحث في الازمة الاقتصادية الراهنة وأوضاع عمال المخابز والأفران ومعاناتهم وظروف عملهم وعدم تطبيق قانون العمل على عمال المهنة منذ صدور قانون العمل عام 1946".
 
 

وأشارت إلى أن "زيادة الأجور التي حصل عليها العمال لم تكن عادلة أي بنسبة 30 في المئة لجميع العمال"، لافتة إلى أن "الزيادة يجب أن تكون فعلية والحصول على راحة أسبوعية للعمال وتطبيق قانون العمل".
 

ورأت "أن رغيف الخبز هو المادة الأساسية والحيوية لجميع المواطنين"، وقالت: "نحن الطرف الأساسي للانتاج. كما أننا المعنيون بجودة الرغيف ونوعيته وسلامته من أجل الحفاظ على ديمومة العمل للطرفين".


ولفتت إلى أنه "تم التداول في ارتفاع سعر القمح عالميا وارتفاع سعر الطحين أيضا، الأمر الذي أثر سلبا على لقمة المواطن ومنقوشة العامل والفقير".
 

وختمت: "نحن ضد أي زيادة على سعر ربطة الخبز أو إنقاص الوزن في هذه الظروف الصعبة. لقد طالبنا مرارا وتكرارا بتشكيل لجنة دراسة كلفة ربطة الخبز مع حقوق العمال من أهل الخبرة. وأبدينا رأينا ومطالب العمال للمدير العام وشكرناه لدعوتنا والاستماع إلى حقوقنا وتم الاتفاق على متابعة الاوضاع والتشاور مع أصحاب الأفران لحماية حقوق العمال".
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