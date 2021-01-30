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إقتصاد
احتكار ورفع اسعار.. ورجال أعمال
Lebanon 24
30-01-2021
|
07:02
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يقوم وزير في حكومة تصريف الأعمال بمراقبة رجال أعمال يتلطون بأعمال خيرية فيما هم يمارسون الإحتكار ورفع الاسعار، بحسب أسرار "الجمهورية".
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