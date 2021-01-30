اليكم سعر صرف الدولار مقابل الليرة بحسب نقابة الصرافين

أعلنت نقابة الصرافين تسعير سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية ليومي السبت والاحد في 30 و31/1/2021 حصرا، وبهامش متحرك بين: الشراء بسعر 3850 حدا أدنى والبيع بسعر 3900 حدا أقصى.