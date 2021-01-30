إقتصاد

تراجع تسعيرة الدولار في السوق الموازية صباح اليوم السبت

Lebanon 24
30-01-2021 | 11:09
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سجل صباح اليوم السبت تراجع بتسعيرة صرف الدولار تتراوح بين 8850 و8890 ليرة لكل دولار في السوق الموازية، وفق ما أفاد موقع "ياصور". 

هذا أعلنت نقابة الصرافين تسعير سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية ليومي السبت والاحد في 30 و31/1/2021 حصرا، وبهامش متحرك بين: الشراء بسعر 3850 حدا أدنى والبيع بسعر 3900 حدا أقصى.
المصدر: ياصور
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