تراجع تسعيرة الدولار في السوق الموازية صباح اليوم السبت

سجل صباح اليوم السبت تراجع بتسعيرة صرف الدولار تتراوح بين 8850 و8890 ليرة لكل دولار في السوق الموازية، وفق ما أفاد موقع "ياصور".هذا أعلنتتسعير سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية ليومي السبت والاحد في 30 و31/1/2021 حصرا، وبهامش متحرك بين: الشراء بسعر 3850 حدا أدنى والبيع بسعر 3900 حدا أقصى.