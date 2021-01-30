إقتصاد

الإمارات تمنح الجنسية لمستثمرين وأصحاب مهن أخرى

Lebanon 24
30-01-2021 | 15:00
A-
A+
Doc-P-789262-637476065329279213.jpeg
Doc-P-789262-637476065329279213.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن حكومة دولة الإمارات، أنها أقرت تعديلات من شأنها أن تتيح منح الجنسية لمستثمرين وأصحاب مهن أخرى مثل العلماء والأطباء وعائلاتهم".
مواضيع ذات صلة
الإمارات.. تعديلات قانونية تتيح منح الجنسية لفئات خاصة
lebanon 24
30/01/2021 22:40:43 Lebanon 24 Lebanon 24
الإقامة والجنسية بالإمارات.. تغييرات جديدة هامة
lebanon 24
30/01/2021 22:40:43 Lebanon 24 Lebanon 24
"إسرائيل" تعتذر من الإمارات
lebanon 24
30/01/2021 22:40:43 Lebanon 24 Lebanon 24
الإمارات تعلن عن إنجاز 3 ملايين جرعة لقاح
lebanon 24
30/01/2021 22:40:43 Lebanon 24 Lebanon 24

الإمارات

الجنسية

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
18:55 | 2021-01-30
13:45 | 2021-01-30
11:09 | 2021-01-30
11:00 | 2021-01-30
10:30 | 2021-01-30
09:49 | 2021-01-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website