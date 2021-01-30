الإمارات تمنح الجنسية لمستثمرين وأصحاب مهن أخرى

أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن حكومة دولة الإمارات، أنها أقرت تعديلات من شأنها أن تتيح منح الجنسية لمستثمرين وأصحاب مهن أخرى مثل العلماء والأطباء وعائلاتهم".