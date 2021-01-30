إقتصاد

بعد عدم تجاوب بعض رؤساء البيع مع مناشداتها... بيان هام لإدارة حصر التبغ والتنباك حول الأسعار

Lebanon 24
30-01-2021 | 13:45
A-
A+
Doc-P-789297-637476113985112998.jpg
Doc-P-789297-637476113985112998.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أصدرت إدارة حصر التبغ والتنباك اليان التالي:

نظراً لعدم تجاوب بعض رؤساء البيع لمناشدات ادارة الحصر المتكررة بوجوب التقيد بالأسعار الرسمية المحددة من قبلها، بالرغم من تأكدها من وجود كمية كبيرة من المواد التبغية المخزنة في مستودعاتهم، قررت ادارة الحصر تزويد محلات البيع بالمفرق (السوبر ماركت) بكافة المنتجات التبغية كونها مستثناة من قرار الاقفال الكامل باعتماد خدمة التوصيل Delivery، بعد تعهدهم بالتقيد ببيع هذه المنتجات للعموم بالأسعار المحددة من قبل الادارة.

وقد تم الاتفاق مع نقيب أصحاب السوبر ماركت السيد نبيل فهد على الآلية التي تضمن تنفيذ هذا التدبير الذي من شأنه لجم ارتفاع الاسعار غير المبرر وبالتالي تخفيف العبء عن كاهل المستهلك".
 
 
يمكن الاطلاع على الاسعار الرسمية المحددة من قبل الادارة عبر زيارة موقعها الالكتروني:
www.rltt.com.lb
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
18:55 | 2021-01-30
15:00 | 2021-01-30
11:09 | 2021-01-30
11:00 | 2021-01-30
10:30 | 2021-01-30
09:49 | 2021-01-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website