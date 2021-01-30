بعد عدم تجاوب بعض رؤساء البيع مع مناشداتها... بيان هام لإدارة حصر التبغ والتنباك حول الأسعار

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أصدرت إدارة حصر التبغ والتنباك اليان التالي:نظراً لعدم تجاوب بعض رؤساء البيع لمناشدات ادارة الحصر المتكررة بوجوب التقيد بالأسعار الرسمية المحددة من قبلها، بالرغم من تأكدها من وجود كمية كبيرة من المواد التبغية المخزنة في مستودعاتهم، قررت ادارة الحصر تزويد محلات البيع بالمفرق (السوبر ماركت) بكافة المنتجات التبغية كونها مستثناة من قرار الاقفال الكامل باعتماد خدمة التوصيل Delivery، بعد تعهدهم بالتقيد ببيع هذه المنتجات للعموم بالأسعار المحددة من قبل الادارة.وقد تم الاتفاق مع نقيب أصحاب السوبر ماركت السيد نبيل فهد على الآلية التي تضمن تنفيذ هذا التدبير الذي من شأنه لجم ارتفاع الاسعار غير المبرر وبالتالي تخفيف العبء عن كاهل المستهلك"