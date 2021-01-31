رجل الأعمال اللبناني الأصل كارلوس سليم يتعافى من "كورونا"



أعلن أرتورو إلياس المتحدث باسم رجل الأعمال المكسيكي اللبناني الأصل، كارلوس سليم، أنّ الرجل الذي يعد أحدّ أكبر الأثرياء في العالم عاد لمنزله بعد دخوله مستشفى للعلاج من فيروس "كورونا"، مؤكداً أنّ سليم يشعر أنّه في حالة جيدة.

وبحسب ما ذكرت وكالة "رويترز"، فقد خضع سليم (81 عاماً) للملاحظة الطبية في المركز الوطني للتغذية وهو مركز صحي عام بمدينة مكسيكو سيتي.



وكان كارلوس سليم دوميت، نجل سليم، قد كشف يوم الإثنين، أنّ والده أصيب بفيروس "كورونا" وأنه يتعافى بشكل جيد من أعراض وصفها بأنها متوسطة.



وسليم أغنى رجل في المكسيك وتسيطر عائلته على شركة "أميركا موفيل" أكبر شركة اتصالات في أميركا اللاتينية فضلاً عن مجموعة من الاستثمارات الأخرى.