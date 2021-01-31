إقتصاد

بريطانيا تتقدم بطلب للانضمام إلى اتفاق التجارة الحرة لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ

Lebanon 24
31-01-2021 | 16:00
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أعلنت  بريطانيا، عزمها التقدم بطلب للانضمام إلى اتفاقية التجارة الحرة لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ الذي يضم 11 دولة. 

وقالت وزارة التجارة الدولية البريطانية في بيان، إن بريطانيا ستتقدم بطلب للانضمام إلى اتفاقية "الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة" لمنطقة التجارة الحرة في آسيا والمحيط الهادئ، بحسب فرانس برس. 

ومن المقرر أن تطلب وزيرة التجارة الدولية البريطانية ليز تروس رسميا عضوية المملكة المتحدة في كتلة التجارة الحرة، التي تمثل 11 دولة مطلة على المحيط الهادئ بما في ذلك أستراليا وكندا وتشيلي واليابان والمكسيك وفيتنام، يوم الاثنين. 

يأتي طلب الانضمام إلى الاتفاقية بعد عام واحد من مغادرة بريطانيا رسميًا للاتحاد الأوروبي بعد أكثر من أربعين عامًا من العضوية.

من جانبه، قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون: "بعد عام واحد من مغادرتنا إلى الاتحاد الأوروبي، نقيم شراكات جديدة ستحقق فوائد اقتصادية هائلة لشعب بريطانيا".

وأضاف: "إن التقدم بطلب لنصبح أول دولة جديدة تنضم إلى اتفاقية "الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة" يوضح طموحنا في القيام بأعمال تجارية بأفضل الشروط مع أصدقائنا وشركائنا في جميع أنحاء العالم وأن نكون بطلًا متحمسًا للتجارة الحرة العالمية".

المصدر: سبوتنيك
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