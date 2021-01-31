إقتصاد

الهند تقترح قانونًا لحظر العملات المشفرة وإنشاء عملة رقمية رسمية

Lebanon 24
31-01-2021 | 22:00
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تخطط الهند لإصدار قانون لحظر العملات المشفرة الخاصة مثل البيتكوين ووضع إطار عمل لعملة رقمية رسمية يصدرها البنك المركزي، وفقًا لجدول أعمال تشريعي مدرج من قبل الحكومة.


وقال جدول الأعمال، الذي نُشر على موقع مجلس النواب، إن القانون "سيخلق إطارًا لتسهيل إنشاء العملة الرقمية الرسمية التي سيصدرها بنك الاحتياطي الهندي (RBI)".

ويسعى التشريع، المدرج للمناقشة في الجلسة البرلمانية الحالية، إلى "حظر جميع العملات المشفرة الخاصة في الهند، ومع ذلك، فإنه يسمح ببعض الاستثناءات للترويج للتكنولوجيا الأساسية للعملات المشفرة واستخداماتها"، بحسب جدول الأعمال.

وفي منتصف عام 2019، أوصت لجنة حكومية هندية بحظر جميع العملات المشفرة الخاصة، مع عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات وغرامات باهظة لأي شخص يتعامل في العملات الرقمية.

ومع ذلك، طلبت اللجنة من الحكومة النظر في إطلاق عملة رقمية رسمية مدعومة من الحكومة في الهند، لتعمل مثل الأوراق النقدية، من خلال بنك الاحتياطي الهندي.
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