حبس رئيس مجلس إدارة شركة كبيرة وروسية 15 سنة.. اختلاس بملايين الدولارات

بفضل من الله
محكمة التمييز تنتصر للمال العام بتأييد حبس الروسية #لازاريفا وشريكها سعيد دشتي 15 سنة وتغريمهما مليوني و138 الف دينار متضامنين في قضية الاستيلاء على أموال التأمينات ومؤسسة الموانيء الكويتية في البلاغ الذي تقدمت به ضدهما منذ عام 2012 .#حمايتها_واجب
— عبدالله أحمد الكندري (@abalkandari) January 31, 2021
بفضل من الله
محكمة التمييز تنتصر للمال العام بتأييد حبس الروسية #لازاريفا وشريكها سعيد دشتي 15 سنة وتغريمهما مليوني و138 الف دينار متضامنين في قضية الاستيلاء على أموال التأمينات ومؤسسة الموانيء الكويتية في البلاغ الذي تقدمت به ضدهما منذ عام 2012 .#حمايتها_واجب