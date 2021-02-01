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إقتصاد
وزارة الطاقة تعلن تسعيرة المولدات الخاصة عن شهر ك2
Lebanon 24
01-02-2021
|
13:24
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أعلنت وزارة الطاقة والمياه، في بيان صدر عن مكتبها الإعلامي، أن السعر العادل لتعرفات المولدات الكهربائية الخاصة عن شهر كانون الثاني هو التالي: 687 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.
- للمشتركين بالعدادات: - قدرة 5 أمبير: 20.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية X 687 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.
- قدرة 10 أمبير: 30.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية X 687 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.
- قدرة 15 أمبير: 40.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية X 687 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.
* تضاف 5.000 ل.ل. على الشطر الثابت من تسعيرة العدادات لكل 5 أمبير إضافي.
وأشارت الى ان هذه التعرفة مبنية على أساس سعر وسطي لصفيحة المازوت (20 ليتر) لشهر كانون الثاني البالغ 19.190 ل.ل. وذلك بعد إحتساب كافة مصاريف وفوائد وأكلاف المولدات بالإضافة إلى هامش ربح جيد لأصحابها؛
وقد صدرت هذه التسعيرة بناء على الجدول الحسابي المعتمد من قبل وزارة الطاقة منذ تاريخ 14/10/2010؛ وتطبيقا لقرار مجلس الوزراء رقم 2 الصادر بتاريخ 14/12/2011 في شأن إتخاذ التدابير اللازمة لضبط تسعيرة المولدات الخاصة، وإستنادا إلى آلية التطبيق المشتركة بين الوزارات (الطاقة الداخلية والإقتصاد) المعلن عنها بتاريخ 20/12/2011 والتي حددت مسؤولية وزارة الطاقة والمياه في تعميم تسعيرة المولدات الخاصة إستنادا الى أسعار المازوت في نهاية كل شهر".
تضاف نسبة 10 % على التسعيرة المعتمدة في حال وجود المولد في منطقة جبلية او في البلدات الصغيرة حيث عدد المشتركين قليل وشبكات التوزيع طويلة.
كما أعلنت وزارة الطاقة والمياه أنها أرسلت إلى وزارتي الداخلية والإقتصاد كتبا حول تسعيرة كانون الثاني 2021 للقيام بالمقتضى بحسب آلية الضبط المشتركة".
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