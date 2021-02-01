16.13 مليون دولار من اليابان إلى لبنان لتنفيذ 15 مبادرة إنسانية وتنموية

أعلنت سفارة اليابان أن حكومة بلادها قررت تقديم حوالى 16.13 مليون دولار أميركي إلى لبنان من خلال المنظمات الدولية وغير الحكومية لدعم اللبنانيين واللاجئين المقيمين الأكثر ضعفا في البلاد، مشيرة إلى أن لبنان لا يزال البلد المضيف لأكبر عدد من اللاجئين نسبة لعدد السكان في العالم.وقالت:" قامت الدولة اللبنانية وشعبها بتأدية دور محوري في توفير الملجأ للسوريين والفلسطينيين على مدى سنوات عدة، الأمر الذي شكل أعباء إضافية على الموارد العامة والمالية. إضافة إلى ذلك، وفي خضم الانهيار الاقتصادي غير المسبوق الذي يعاني منه لبنان منذ عام 2019، أدى تفشي كوفيد-19 إلى جانب سلسلة من إجراءات الإغلاق والمأساة الأخيرة التي حلت بالبلاد في 4 آب 2020 من جراء انفجار مرفأ بيروت، إلى شل حركة القطاعات المتعثرة والبنية التحتية الهشة. كما فاقمت هذه الأزمات المتلاحقة المصاعب الإنسانية في البلاد، وزادت من معاناة اللبنانيين واللاجئين، إذ أدت إلى إغراق الآلاف منهم في براثن الفقر".ولفتت السفارة اليابانية إلى أنه "بحسب الإحصاءات الأخيرة الصادرة عن البنك الدولي، ارتفعت نسبة الفقر بين اللبنانيين إلى 45 في المئة عام 2020. وبالمثل، قدر آخر تقييم أجرته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حول هشاشة اللاجئين السوريين في لبنان (2020 VASYR) أن ما يقرب من 90 في المئة من اللاجئين وقعوا في الفقر المدقع. ونتيجة لذلك، ومن خلال هذه المنحة، تهدف اليابان إلى التخفيف من التداعيات الاقتصادية على لبنان والاستجابة لحاجات البلاد والشعب الطارئة والناجمة عن الأزمة الوطنية المذكورة أعلاه".وجاء في البيان:" ولذلك، قررت اليابان تقديم حوالى 16.13 مليون دولار أميركي لتنفيذ 15 مبادرة إنسانية وتنموية في لبنان من خلال منظمة الأغذية والزراعة FAO واللجنة الدولية للصليب الأحمر ICR والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر IFRC والمنظمة الدولية للهجرة IOM وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP وصندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UNHABITAT والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR واليونيسيف UNICE ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع UNOPS والأونروا UNRWA ومنظمة الأمم المتحدة للمرأة UNWOMEN وبرنامج الأغذية العالمي WFP ومنصة اليابان JPF".وأشارت أيضا إلى أن المكونات الرئيسية للمساعدة هي كما يلي: حماية الأكثر ضعفا، توفير خدمة الحماية الشاملة للاجئين السوريين، تقديم الخدمة المتعلقة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي والصحة والحقوق الجنسية والإنجابية للنساء والفتيات المستضعفات، مساعدة المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة على شراء حاجاتهم الزراعية والأعلاف الحيوانية، مساعدة السكان الضعفاء على تلبية حاجاتهم الغذائية الفورية مع إنشاء أصول مجتمعية لتحسين سبل عيشهم على المدى الطويل Food Assistance for Asset: FFA، إعادة تأهيل المباني السكنية والمرافق العامة المتضررة من انفجار مرفأ بيروت، دعم الإدارة الفعالة للقاحات في لبنان بتوفير المعدات الطبية ونظام الطاقة الشمسية للمستشفيات Covid-19، توفير المعدات والمواد للمساعدة في منع الانتشار، دعم استمرار خدمة الرعاية الصحية الأولية المياه والصرف الصحي والنظام WASH، وتحسين شبكة المياه في الضاحية الجنوبية لبيروت.