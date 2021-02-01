"رفع الدعم عن جميع المواد الغذائية"... ما حقيقته؟

أشار وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال راوول نعمة إلى أنه "يتم تداول خبر عن "رفع الدعم عن جميع المواد الغذائية وبذلك سوف نشهد ارتفاع كبير بسعر المواد الغذائية"".

وقال عبر "تويتر": "يهمنا التوضيح ان هذا الخبر عارٍ كلياً عن الصحة وهدفه المس بالأمن الإجتماعي في البلد"، لافتاً إلى أنه "سنتابع الأمر قضائياً لمعرفة هوية مطلقي الشائعات واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم".