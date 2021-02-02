إقتصاد

المصارف التزمت بزيادة الـ20%... هل يمدّد "المركزي" مهلة توفير السيولة للمصارف المراسلة؟

Lebanon 24
02-02-2021 | 06:08
A-
A+
Doc-P-790016-637478431479944390.jpg
Doc-P-790016-637478431479944390.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتبت باتريسيا جلاد في "نداء الوطن" ألزم البنك المركزي، وفقاً للتعميم رقم 154، كما بات معلوماً جميع المصارف اللبنانية زيادة رأسمالها بنسبة 20%، وفعلاً "التزمت جميعها بتلك النسبة" كما أكّد أمين صندوق جمعية المصارف تنال الصبّاح لـ"نداء الوطن" وذلك قبل نهاية شهر كانون الثاني السابق. كما فرض التعميم نفسه على البنوك ان تكوّن حساباً خارجياً حراً من أي التزامات لدى مراسليها في الخارج لا يقلّ في اي وقت عن نسبة 3% من مجموع الودائع بالعملة الأجنبية لديها كما في 31/‏7/‏2020، وذلك في مدّة أقصاها 28 الجاري.
أما بالنسبة الى البند غير الملزم الذي تضمنه التعميم رقم 154 حول حثّ المصرفيّين وهم مدراء وأعضاء مجلس إدارة المصرف والمساهمين على إعادة نسبة 30% من الأموال المحوّلة الى الخارج منذ أوّل تموز 2017، والتي تفوق الـ500 ألف دولار أميركي، أكّد الصبّاح أنهم "أول ناس التزموا". وتبقى عملية التزام الأشخاص "المعرّضين سياسياً"، أي الذين يشغلون مناصب تنفيذيّة أو تشريعيّة أو إداريّة عليا في الدولة، الذين أدرجوا في التعميم ايضاً، وكذلك سائر المودعين الذين حثّهم التعميم على استرجاع نسبة 15% من الأموال المحوّلة الى الخارج والتي تفوق الـ500 ألف دولار.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا
المصدر: نداء الوطن
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
06:31 | 2021-02-02
21:57 | 2021-02-01
21:17 | 2021-02-01
20:19 | 2021-02-01
19:53 | 2021-02-01
19:00 | 2021-02-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website