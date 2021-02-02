المصارف التزمت بزيادة الـ20%... هل يمدّد "المركزي" مهلة توفير السيولة للمصارف المراسلة؟

كتبت باتريسيا جلاد في "نداء الوطن" ألزم البنك المركزي، وفقاً للتعميم رقم 154، كما بات معلوماً جميع المصارف اللبنانية زيادة رأسمالها بنسبة 20%، وفعلاً "التزمت جميعها بتلك النسبة" كما أكّد أمين صندوق جمعية المصارف تنال الصبّاح لـ"نداء الوطن" وذلك قبل نهاية شهر كانون الثاني السابق. كما فرض التعميم نفسه على البنوك ان تكوّن حساباً خارجياً حراً من أي التزامات لدى مراسليها في الخارج لا يقلّ في اي وقت عن نسبة 3% من مجموع الودائع بالعملة الأجنبية لديها كما في 31/‏7/‏2020، وذلك في مدّة أقصاها 28 الجاري.

أما بالنسبة الى البند غير الملزم الذي تضمنه التعميم رقم 154 حول حثّ المصرفيّين وهم مدراء وأعضاء مجلس إدارة المصرف والمساهمين على إعادة نسبة 30% من الأموال المحوّلة الى الخارج منذ أوّل تموز 2017، والتي تفوق الـ500 ألف دولار أميركي، أكّد الصبّاح أنهم "أول ناس التزموا". وتبقى عملية التزام الأشخاص "المعرّضين سياسياً"، أي الذين يشغلون مناصب تنفيذيّة أو تشريعيّة أو إداريّة عليا في الدولة، الذين أدرجوا في التعميم ايضاً، وكذلك سائر المودعين الذين حثّهم التعميم على استرجاع نسبة 15% من الأموال المحوّلة الى الخارج والتي تفوق الـ500 ألف دولار.