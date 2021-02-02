رغم انه يُعد الأقوى.. الصين تتجاهل مالك "علي بابا" في قائمة رواد الأعمال

قامت صحيفة تملكها الحكومة الصينية بتجاهل اسم جاك ما، مالك مجموعة "علي بابا" الشهيرة للتجارة الإلكترونية، من قائمة رواد الأعمال في البلاد، علما أنه يعد الأقوى بينهم.

وتظهر هذه الخطوة التي وصفت بـ"الازدراء"، تدهور العلاقة بين بكين ورجل الأعمال الشهير، وفق ما أوردت وكالة "رويترز"، اليوم الثلاثاء.

ولم يرد اسم من يعتبر أشهر رجل أعمال في الصين كلها، في مقال نشرته صحيفة "شنغهاي سيكيوريتيز نيوز" على الصفحة الأولى.

وعوضا عن جاك ما، ذكرت الصحيفة أسماء رين زينغفي مؤسس شركة "هواوي" للتكنولوجيا، ولي جون مؤسس شركة "شاومي" للأجهزة الذكية والرئيس التنفيذي لها، ومؤسس شركة "لب واي دي أوتو" لصناعة السيارات.

وأشادت الصحيفة بمساهمة هؤلاء الرياديين في الاقتصاد الصيني.

وتزامن نشر القائمة التي تجاهلت اسم جاك ما، مع اليوم الذي تعلن فيه شركة "علي بابا" عن أرباحها الفصلية.

وأشارت الصحيفة إلى جاك ما، من دون أن تذكر اسمه، قائلة إنها أشادت ذات مرة ببعض رجال الأعمال الذين تصرفوا مثل "الأبطال المتهورين" في جهودهم نحو الابتعاد عن النظام الاقتصادي في البلاد، ويقودون الآن شركات تحترم قواعد التنمية وتلتزم بقوانين السوق.

واختفى جاك ما منذ أواخر تشرين الأول 2020، بعدما دعا إلى "الإصلاح الاقتصادي" في خطاب ألقاه بمدينة شنغهاي، مما أثار تكهنات كثيرة عن سبب ذلك.

وذكر في الخطاب أن "النظام المالي اليوم هو إرث العصر الصناعي، ويجب أن ننشئ جيلا جديدا من الشباب، وعلينا إصلاح النظام الحالي".

ولم يظهر جاك ما إلا في كانون الثاني الماضي، وفقط من خلال فيديو منشور عبر الإنترنت مدته 50 ثانية فقط.

وذكرت تقارير إخبارية أن بكين تسعى لتقليص "إمبراطورية ما" وربما الاستحواذ على حصة أكبر في أعماله.

وكانت "علي بابا" تستعد لـ"أكبر طرح عام في العالم"، قبل أن تواجه أوامر صينية بإجراء إصلاحات في أعمالها، مما أجل الطرح.