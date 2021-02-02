إقتصاد

الأسمر: رفع سعري الخبز والمازوت مقدمة واضحة لرفع الدعم تدريجا

Lebanon 24
02-02-2021 | 10:54
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علق رئيس الاتحاد العمالي العام  بشارة الأسمر على رفع سعر ربطة الخبز والمازوت وغيرها بالقول: "المنظومة تتواطأ اليوم لرفع سعر ربطة الخبز الى 2500 ليرة وصفيحة المازوت الى 20 ألف ليرة وكل ذلك كمقدمة واضحة لرفع الدعم تدريجيا وجعله أمرا واقعا ومن دون أي خطة اقتصادية تعيد للعملة الوطنية قيمتها الحقيقية وقدرتها الشرائية أو استعادة الأموال المنهوبة أو المهربة أو التأمين على أموال المودعين".

أضاف: "لذلك، فإن الواقع يدعونا مجددا لرفض رفع سعر الخبز أو المحروقات أو الغاز المنزلي وعلى ضرورة وأهمية تشكيل لجنة لدراسة أسعار الخبز والمحروقات والأدوية، يشارك فيها ذوو العلاقة المباشرة والنقابات المعنية مع الاتحاد العمالي العام. كل ذلك يتم في ظل حكومة تصريف أعمال عاجزة ومكبلة دستوريا وصحيا بجائحة كورونا، وطروحات بيع الأملاك العامة والذهب وتعويم الدولار وغيرها. فيتعاظم ويزحف الجوع ويتهالك الشعب ويهتز الأمن".

وختم: "بادروا فورا الى تأليف حكومة طوارىء، حكومة انقاذ، حكومة ثقة، قادرة على البدء بالخطوة الأولى قبل خراب كل شيء".
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