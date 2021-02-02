"البحوث الصناعية": أعمال تقييم المطابقة على المنتجات المستوردة خلال كانون الثاني

صدر عن معهد البحوث الصناعية بيان، يتعلق بأعمال تقييم المطابقة على المنتجات المستوردة الخاضعة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية المكلف المعهد تطبيقها خلال شهر كانون الثاني الماضي، جاء فيه:





- البيانات الجمركية المسجلة والمعالجة في المعهد 1.886 بيان جمركي.

- البيانات التي تم تقييم المطابقة لها في بلد المصدر ضمن آلية المعهد (Preshipment) 21 بيان جمركي.

- البيانات التي تبين بأنها غير خاضعة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية بعد الدراسة 449 بيان جمركي.

- البيانات التي تم تقييم المطابقة لها عبر دراسة ملفاتها التقنية والمعلومات البيانية لمنتجاتها (وهي المنتجات الخاضعة للمواصفات الأفقية) 647 بيان جمركي.

- البيانات التي أحيلت إلى الكشف والفحص بعد الدراسة 769 بيان جمركي.

- البيانات التي كشفت خلال الفترة أعلاه 558 بيان جمركي.

- البيانات التي جاءت نتائجها غير مطابقة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية: 29 بيان جمركي.





علما بأن البيانات غير المطابقة هي نوعان:

- البيانات غير المطابقة لناحية النواقص أو الخطأ في المعلومات التقنية المدوّنة على المنتج. وتوزعت على الشكل التالي: مسحوق غسيل (3)، سائل جلي (1)، أجهزة ولوازم كهربائية (24)، منتجات ورقية وقطنية ومنسوجات (1).علما بأن البيانات غير المطابقة هي نوعان:- البيانات غير المطابقة لناحية النواقص أو الخطأ في المعلومات التقنية المدوّنة على المنتج.

أو النقص في المستندات التقنية والتي تعالج بواسطة التصحيح 24 بيان جمركي.

- البيانات غير المطابقة والتي رفضت بشكل نهائي ومنع إدخالها الأراضي اللبنانية: 5 بيان جمركي.

وهي مفصلة على الشكل التالي:

مسحوق غسيل - نسبة الملح 23.8% ونسبة المواد الفعالة 5%- 9000 كغ - ايطاليا - مرفأ بيروت / مسحوق غسيل - نسبة الملح 65.2% ونسبة المواد الفعالة 4% - 23004 كغ - تركيا - مرفأ طرابلس/ مسحوق غسيل - نسبة الملح 47.2% - 5400 كغ - تركيا - مرفأ بيروت / قطن طبي - نسبة الالياف القطنية 60% - 4180 كغ - تركيا - مرفأ بيروت / مكيفات هواء - قيمة التردHz 60 - 6 قطع - ايطاليا - مرفأ بيروت.