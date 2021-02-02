إقتصاد

"البحوث الصناعية": أعمال تقييم المطابقة على المنتجات المستوردة خلال كانون الثاني

Lebanon 24
02-02-2021 | 15:47
A-
A+
Doc-P-790195-637478777509807406.jpg
Doc-P-790195-637478777509807406.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن معهد البحوث الصناعية بيان، يتعلق بأعمال تقييم المطابقة على المنتجات المستوردة الخاضعة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية المكلف المعهد تطبيقها خلال شهر كانون الثاني الماضي، جاء فيه:


- البيانات الجمركية المسجلة والمعالجة في المعهد 1.886 بيان جمركي.
- البيانات التي تم تقييم المطابقة لها في بلد المصدر ضمن آلية المعهد (Preshipment) 21 بيان جمركي.
- البيانات التي تبين بأنها غير خاضعة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية بعد الدراسة 449 بيان جمركي.
- البيانات التي تم تقييم المطابقة لها عبر دراسة ملفاتها التقنية والمعلومات البيانية لمنتجاتها (وهي المنتجات الخاضعة للمواصفات الأفقية) 647 بيان جمركي.
- البيانات التي أحيلت إلى الكشف والفحص بعد الدراسة 769 بيان جمركي.
- البيانات التي كشفت خلال الفترة أعلاه 558 بيان جمركي.
- البيانات التي جاءت نتائجها غير مطابقة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية: 29 بيان جمركي.
وتوزعت على الشكل التالي: مسحوق غسيل (3)، سائل جلي (1)، أجهزة ولوازم كهربائية (24)، منتجات ورقية وقطنية ومنسوجات (1).

علما بأن البيانات غير المطابقة هي نوعان:
- البيانات غير المطابقة لناحية النواقص أو الخطأ في المعلومات التقنية المدوّنة على المنتج.
أو النقص في المستندات التقنية والتي تعالج بواسطة التصحيح 24 بيان جمركي.
- البيانات غير المطابقة والتي رفضت بشكل نهائي ومنع إدخالها الأراضي اللبنانية: 5 بيان جمركي.
 
وهي مفصلة على الشكل التالي:
مسحوق غسيل - نسبة الملح 23.8% ونسبة المواد الفعالة 5%- 9000 كغ - ايطاليا - مرفأ بيروت / مسحوق غسيل - نسبة الملح 65.2% ونسبة المواد الفعالة 4% - 23004 كغ - تركيا - مرفأ طرابلس/ مسحوق غسيل - نسبة الملح 47.2% - 5400 كغ - تركيا - مرفأ بيروت / قطن طبي - نسبة الالياف القطنية 60% - 4180 كغ - تركيا - مرفأ بيروت / مكيفات هواء - قيمة التردHz 60 - 6 قطع - ايطاليا - مرفأ بيروت.
 
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
18:00 | 2021-02-02
17:00 | 2021-02-02
15:15 | 2021-02-02
14:40 | 2021-02-02
12:13 | 2021-02-02
12:00 | 2021-02-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website