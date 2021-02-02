22
o
بيروت
18
o
طرابلس
19
o
صور
18
o
جبيل
22
o
صيدا
24
o
جونية
22
o
النبطية
13
o
زحلة
16
o
بعلبك
15
o
بشري
23
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
إقتصاد
كم ستجني "فايزر" من مبيعات لقاح كورونا؟.. الشركة ترد
Lebanon 24
02-02-2021
|
17:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
قالت شركة الأدوية الأميركية "فايزر"، اليوم الثلاثاء، إنها تتوقع تحقيق 15 مليار دولار، أو ما يعادل ربع إجمالي إيراداتها هذا العام، من بيع لقاح "كوفيد 19" الذي طورته بالتعاون مع شريكها الألماني "بيونتك".
وتوقعت الشركة أن تتراوح مبيعات عام 2021 بين 59.4 مليار دولار و61.4 مليار دولار، مع توقع أن تساهم مبيعات اللقاحات بنحو 25% من المبيعات، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز".
في المقابل، مثلت مبيعات 2020 من لقاح الالتهاب الرئوي الأكثر مبيعا "بريفنار 13" ما يقرب من 14% من مبيعات "فايزر" البالغة 41.91 مليار دولار.
وتتوقع الشركة الآن أرباحا معدلة للعام بأكمله تبلغ 3.10 دولار إلى 3.20 دولار للسهم الواحد، بزيادة من توقعاتها السابقة البالغة 3 دولارات إلى 3.10 دولار للسهم الواحد.
وتسعى شركة الأدوية جاهدة لتقديم ملياري جرعة من اللقاح في عام 2021 بوتيرة سريعة، حيث تتسابق الدول إلى توقيع اتفاقيات التوريد في محاولة للسيطرة على جائحة أودت بحياة أكثر من مليوني شخص على مستوى العالم.
وقدمت "فايزر" 65 مليون جرعة على مستوى العالم و29 مليون جرعة إلى الولايات المتحدة حتى 31 كانون الثاني. وقالت إنها تتوقع تزويد الحكومة الأميركية بـ200 مليون جرعة بنهاية أيار.
ولتحقيق الهدف، سيتعين عليها تقديم ما متوسطه 10 ملايين جرعة أسبوعيا، وهو أكثر من ضعفي معدل الجرعات التي قدمتها إلى الولايات المتحدة حتى نهاية الشهر الماضي.
المصدر:
سبوتنيك
الأكثر قراءة
إلى اللبنانيين.. هذه حقيقة تمديد الإقفال لمدة 10 أيام
Lebanon 24
إلى اللبنانيين.. هذه حقيقة تمديد الإقفال لمدة 10 أيام
21:36 | 2021-02-01
01/02/2021 09:36:40
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد حذفها لصور زفافهما...هل انفصلت كارلا حداد عن زوجها؟
Lebanon 24
بعد حذفها لصور زفافهما...هل انفصلت كارلا حداد عن زوجها؟
23:00 | 2021-02-01
01/02/2021 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار ينخفض مجدداً في السوق الموازية.. إليكم سعره مساء اليوم
Lebanon 24
الدولار ينخفض مجدداً في السوق الموازية.. إليكم سعره مساء اليوم
21:57 | 2021-02-01
01/02/2021 09:57:46
Lebanon 24
Lebanon 24
"قرار مؤلم" من وزير الاقتصاد
Lebanon 24
"قرار مؤلم" من وزير الاقتصاد
21:17 | 2021-02-01
01/02/2021 09:17:52
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يسجل ارتفاعاً.. هذا سعره في السوق الموازية
Lebanon 24
الدولار يسجل ارتفاعاً.. هذا سعره في السوق الموازية
09:26 | 2021-02-02
02/02/2021 09:26:06
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
18:00 | 2021-02-02
وقود جديد لمنصة "روبن هوود" قد يشعل جنون الأسهم مجدداً
15:47 | 2021-02-02
"البحوث الصناعية": أعمال تقييم المطابقة على المنتجات المستوردة خلال كانون الثاني
15:15 | 2021-02-02
ستاندرد أند بورز: 2.5% نمو متوقع لاقتصادات الخليج حتى 2023
14:40 | 2021-02-02
الإسكوا: 45% من مبيعات القطاع الخاص النظامي في لبنان انخفضت
12:13 | 2021-02-02
3 قرارات لوزير الزراعة عن تصدير الحمضيات الطازجة والمواشي الحية
12:00 | 2021-02-02
تهديد ملياردير شهير.. تطورات خطيرة بعد معركة بين المستثمرين في أميركا
فيديو
فنانة مصرية شهيرة تفاجئ الجميع بقرار الاعتزال.. وتكشف السبب (فيديو)
Lebanon 24
فنانة مصرية شهيرة تفاجئ الجميع بقرار الاعتزال.. وتكشف السبب (فيديو)
15:00 | 2021-02-02
02/02/2021 19:12:03
Lebanon 24
Lebanon 24
الدوري الإسباني.. "أتلتيكو" يتخطّى "قادش" ويحمي صدارته بفارق 10 نقاط! (فيديو)
Lebanon 24
الدوري الإسباني.. "أتلتيكو" يتخطّى "قادش" ويحمي صدارته بفارق 10 نقاط! (فيديو)
21:00 | 2021-02-01
02/02/2021 19:12:03
Lebanon 24
Lebanon 24
تسريب شكل ومواصفات هاتف سيأتي بكاميرا أمامية مخفية أسفل الشاشة! (فيديو)
Lebanon 24
تسريب شكل ومواصفات هاتف سيأتي بكاميرا أمامية مخفية أسفل الشاشة! (فيديو)
18:00 | 2021-02-01
02/02/2021 19:12:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact