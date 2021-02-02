إقتصاد

كيف أقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم؟

Lebanon 24
02-02-2021 | 23:07
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سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الثلاثاء، ما بين 8850 و8900 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
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