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إقتصاد
كيف أقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم؟
Lebanon 24
02-02-2021
|
23:07
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سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الثلاثاء، ما بين 8850 و8900 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
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