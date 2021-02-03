بيزوس يتنحى.. ورجل الأعمال الفذ المسؤول عن نصف أرباح أمازون خلفاً له (صورة)





وأعلن بيزوس تعيين آندي جاسي، خلفا له، والذي سعى طوال 15 عاما على تحويل "أمازون" من عملاق التجارة الألكتروني إلى شركة تكنولوجية تجلب أرباحا هائلة، لتخلق وتسود سوق الحوسبة السحابية "cloud computing".



والآن سيتولى جاسي، 53 عاما، قيادة ثالث أغلى شركة أميركية، بعد آبل ومايكروسوفت.



وجاسي عضو في مجموعة من المدراء التنفيذيين في "أمازون" تطلق عليهم تسمية "S-team"، ويشرف على إدارة "خدمات أمازون ويب" (Amazon Web Services)، أو AWS اختصارا.



وقد تخرج جاسي من جامعة هارفارد عام 1990، ومن كلية الأعمال التابعة للجامعة ذاتها عام 1997، وتوجه للعمل في أمازون، التي لم يغادرها طوال مسيرته المهنية.



وفي عام 2016، قام بيزوس بترقية جاسي ليتولى منصب الرئيس التنفيذي لـ "خدمات أمازون ويب"، وفقا لتقرير نشرته شبكة "CNBC" الأميركية. وفي عام 2019، بلغ الراتب السنوي لجاسي 348,809 دولار، أي أقل مما تقاضاه عام 2018 حيث بلغ راتبه 19.7 مليون دولار، عندما حظي بـ 19 مليون دولار من أرباح الأسهم، وفقا لبيانات الشركة. أعلن جيف بيزوس، الرئيس التنفيذي لشركة أمازون، أمس الثلاثاء، تنحيه عن منصبه الذي واظب فيه على مدى 27 عاما من إنشاء واحدة من أكبر عمالقة التجارة الإلكترونية في العالم.وأعلن بيزوس تعيين آندي جاسي، خلفا له، والذي سعى طوال 15 عاما على تحويل "أمازون" من عملاق التجارة الألكتروني إلى شركة تكنولوجية تجلب أرباحا هائلة، لتخلق وتسود سوق الحوسبة السحابية "cloud computing".والآن سيتولى جاسي، 53 عاما، قيادة ثالث أغلى شركة أميركية، بعد آبل ومايكروسوفت.وجاسي عضو في مجموعة من المدراء التنفيذيين في "أمازون" تطلق عليهم تسمية "S-team"، ويشرف على إدارة "خدمات أمازون ويب" (Amazon Web Services)، أو AWS اختصارا.وقد تخرج جاسي من جامعة هارفارد عام 1990، ومن كلية الأعمال التابعة للجامعة ذاتها عام 1997، وتوجه للعمل في أمازون، التي لم يغادرها طوال مسيرته المهنية.وفي عام 2016، قام بيزوس بترقية جاسي ليتولى منصب الرئيس التنفيذي لـ "خدمات أمازون ويب"، وفقا لتقرير نشرته شبكة "CNBC" الأميركية. وفي عام 2019، بلغ الراتب السنوي لجاسي 348,809 دولار، أي أقل مما تقاضاه عام 2018 حيث بلغ راتبه 19.7 مليون دولار، عندما حظي بـ 19 مليون دولار من أرباح الأسهم، وفقا لبيانات الشركة.



ويملك جاسي 85 ألف سهم في الشركة، تقدر قيمتها بحوالي 287.3 مليون دولار، وفقا للسعر الذي أعلنته سوق الأسهم، الثلاثاء.

ومن الأسباب التي "كانت أساسية في نجاحه"، وفقا للشبكة الأميركية، هي قدرة جاسي على جذب كافة قطاعات الأعمال والمنظمات لـ "AWS"، بدءا من الشركات الناشئة الصغيرة، وصولا إلى أكبر المنظمات والشركات العالمية، مثل آبل.



كما حظيت "AWS" تحت إدارته بعقد من وكالة الاستخبارات المركزية واللجنة الديمقراطية الوطنية.



كما عرضت عدة مشاريع، دعمتها "AWS"، للاكتتاب العام في سوق الأسهم، مثل "بنترست" و"سلاك" و"ليفت" و"سنوفليك".



ومنذ أن بدأت "AWS" خدماتها عام 2006، دعمت الحوسبة السحابية لعدد من الشركات الصغيرة التي واصلت الاعتماد على خدمات الشركة حتى بعد أن أصبحت مؤسسات ضخمة.



ومنذ منتصف عام 2020، أصبحت 33 في المئة من الخدمات السحابية حول العالم في قبضة "أمازون"و تليها مايكروسوفت بنسبة 18 في المئة وغوغل بنسبة 9 في المئة، وفقا لمركز "Synergy" للأبحاث.



وأعلنت أمازون الثلاثاء، أن أرباح "AWS" في الربع الرابع من العام قفزت بنسبة 28 في المئة لتحقق 12.7 مليار دولار، بينما ارتفع مدخولها من العمليات التشغيلية بنسبة 37 في المئة، لتبلغ 3.56 مليار دولار، أي 52 في المئة من الأرباح الكلية لشركة "أمازون".