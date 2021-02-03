إقتصاد

ملايين إيفانكا ترامب وجاريد كوشنر تراجعت.. بيان يظهر "انخفاضا" في الثروة!

Lebanon 24
03-02-2021 | 08:00
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أعلنت إيفانكا ترامب وزوجها جاريد كوشنر، عن تحقيق دخل يصل إلى 120 مليون دولار لعام 2020، وذلك في نماذج الإفصاح المالي النهائية الخاصة بهما كمستشارين للبيت الأبيض، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 20 في المئة عما أبلغوا عنه قبل عام.

 

وقال الزوجان، اللذان تنازل كلاهما عن رواتب الحكومة، إنهما كانا يحصلان على دخل لا يقل عن 23.8 مليون دولار وما يصل إلى 120 مليون دولار خلال عام 2020 وأول 20 يومًا من عام 2021، بحسب وكالة بلومبيرغ.

 

وذلك بالمقارنة مع مبلغ يصل إلى 156 مليون دولار لنفس الفترة قبل عام.

 

وبشكل عام، تشير الإفصاحات إلى أن إيفانكا ترامب وكوشنر، على الرغم من أنهما لا يزالان ثريين للغاية، قد تعرضا لخسارة اقتصادية خلال فترات حكمهما المثيرة للجدل في إدارة والدها.

 

وفي عام 2017 ، بعد وقت قصير من انضمامهما إلى موظفي البيت الأبيض، أبلغا عن دخل يصل إلى 195 مليون دولار، لكن هذا الكشف الأولي غطى فترة زمنية أطول من تلك التي أعلنا عنها لاحقا.

 

وارتفعت قيمة أصول الزوجين بشكل متواضع، على مدى السنوات الأربع الماضية، والتي قفزت خلالها الأسهم أكثر من 60 في المئة.

 

ويشير أحدث إفصاح مالي إلى أنهما أدرجا أصولًا تتراوح قيمتها بين 206 ملايين دولار و 803 ملايين دولار، مقارنة بعام 2017 الذي وصلت فيه الأصول المدرجة ما بين 241 مليون دولار و741 مليون دولار، كما أدرجا أصولا قيمتها بين 203 و 783 مليون دولار العام الماضي.

 

ويمتلك الزوجان ممتلكات واسعة في الشركات التي تضررت بشدة من جائحة فيروس كورونا.

وأفصح كوشنر عن دخل يصل إلى 117 مليون دولار، معظمه من الإيجار أو المكاسب المرتبطة بالعقارات السكنية والتجارية التي يمتلكها.

 

كما أبلغ عن 1.8 مليون دولار شركة ويستمنستر مانجمينت للإسكان العائلية التي يديرها كوشنر في نيويورك ونيوجيرسي وماريلاند وفيرجينيا وتينيسي.

 

المصدر: سكاي نيوز
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