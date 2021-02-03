إقتصاد

طهران تطالب "بوينغ" بحسم صفقتها مع شركة "إيران إير".. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
03-02-2021 | 10:00
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طالبت السلطات الإيرانية شركة "بوينغ" بحسم صفقتها مع شركة "إيران إير"، وأكدت منظمة الطيران المدني في إيران برسالة بعثتها للشركة ضرورة البت العاجل في الصفقة.

وقال رئيس منظمة الطيران المدني في إيران تورج دهقاني زنكنه إن صفقة شركة الخطوط الجوية الإيرانية مع شركة "إيرباص" وشركة ATR، والتي تم توقيعها إبان التوقيع على الاتفاق النووي الإيراني، عُلقت بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق عام 2018، أما في ما يتعلق بصفقة شركة الخطوط الجوية الإيرانية "إيران إير" مع شركة "بوينغ" فقد تم إبلاغ الأخيرة في رسالة بضرورة حسم مصير الصفقة سريعا.

كما أشار إلى أنه يمكن رفع تعليق اتفاقية الشراء بمجرد رفع الحظر الأميركي المفروض على إيران.

وكشف أن 8 طائرات جديدة انضمت إلى الأسطول الجوي لإيران، مشيرا إلى أن هذه الطائرات الجديدة صنعت في عامي 2004 و2005 ولا تخالف قانون منع دخول الطائرات التي يرقى عمرها إلى 15 عاما في الأسطول الجوي للبلاد.
المصدر: وكالات
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