إقتصاد

حب الله في جولة مفاجئة على المصانع

Lebanon 24
03-02-2021 | 12:25
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قام وزير الصناعة الدكتور عماد حب الله يرافقه مدير عام الوزارة داني جدعون، بجولة مفاجئة صباح اليوم على عدد من المصانع للتأكد من التزامها بالمعايير والشروط الخاصة التي وضعت للمصانع المستثناة من قرار الإقفال العام. وشدد أمام أصحاب المصانع والعمال على ضرورة الالتزام بوضع الكمامة والنظافة الشخصية بالإضافة الى التباعد الإجتماعي كما التقيد بالعدد المسموح به من العمال في هذه المرحلة الاستثنائية.
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