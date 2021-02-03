حب الله تابع جولته الصناعية: الالتزام جيّد وسنلاحق التقصير والمخالفات

تابع وزير الصناعة في حكومة تصريف الاعمال، عماد حب الله، جولته بعد ظهر اليوم على عدد من المصانع المستثناة من قرار الاقفال العام. وكانت الجولة من دون انذار كما في الجولة الصباحية، وشملت مؤسّسات عاملة في قطاعات مختلفة.

وصرّح بما يلي: "نحن نقوم بهذه الجولات للاطّلاع وتشجيع الصناعيين الحاصلين على استثناءات على أن يحافظوا على الالتزام بالاجراءات، وعلى اعطاء الأولوية لصحة العمال وسلامتهم. وتعمل الحكومة ووزارة الصناعة عبر منح الاستثناءات من اجل المساهمة في دعم ديمومة الانتاج وسلامة القطاع الصحي والغذائي والبيئي والاجتماعي. وكان الالتزام جيّداً، وسوف نلاحق أي تقصير أو مخالفة في حال وجودها".