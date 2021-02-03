وزارة الخزانة الأميركية تعتزم بيع سندات بـ126 مليار دولار الأسبوع المقبل

حافظت وزارة الخزانة الأميركية على خطتها لإصدار أوراق مالية طويلة الآجل في مزاد فصلي الأسبوع المقبل، مع استمرار دراسة إدارة الرئيس "جو بايدن حزمة تحفيز إضافية.وقالت الوزارة عبر بيان، إنها تعتزم بيع سندات طويلة الآجل بقيمة 126 مليار دولار في الأسبوع المقبل، وهي نفس المستويات المعلنة في كانون الثاني الماضي، كما أنها تمثل مستوى قياسي جديد.وتستهدف الخزانة الأميركية بيع سندات لآجل ثلاث سنوات في التاسع من شباط بقيمة 58 مليار دولار، وديون بنحو 41 مليار دولار لآجل سداد 10 سنوات.كما تشمل الخطة بيع سندات لآجل 30 عاماً بقيمة 27 مليار دولار في يوم الحادي عشر من شباط الجاري.وتستهدف إدارة الرئيس بايدن الحصول على موافقة الكونغرس الأميركي على حزمة تحفيز إضافية بقيمة 1.9 تريليون دولار، في مسعى للتعامل مع تداعيات وباء "كورونا" على الشركات والأفراد.