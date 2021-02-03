إقتصاد

الكويت ترفع حظرا عن استيراد بعض المنتجات الغذائية من روسيا

Lebanon 24
03-02-2021 | 21:00
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استأنفت روسيا تصدير جميع أنواع الدواجن وبيض المائدة إلى دولة الكويت، وفقا لما أعلنته هيئة الرقابة الزراعية الروسية "روس سلخوز نادزور".

وقالت الهيئة في بيان نشرته اليوم الأربعاء: "عقب التواصل بين (روس سلخوز نادزور) والسلطة المختصة في الكويت، رفع الجانب الكويتي اعتبارا من 25 كانون الثاني الماضي القيود المفروضة على استيراد منتجات الدواجن من روسيا، والتي طبقت في وقت سابق بسبب الوضع الوبائي لإنفلونزا الطيور شديدة العدوى". 

وكان قد طبق الحظر على استيراد هذه المنتجات من روسيا في 16 ايلول الماضي، لكن الهيئة الروسية أكدت أنه تم استئناف تصدير جميع أنواع لحوم الدواجن الطازجة والمجمدة والمبردة ونصف المصنعة، وكذلك بيض المائدة.

وأشارت الوكالة إلى أن الجانب الكويتي عند استيراد المنتجات الغذائية يسترشد بقائمة الشركات المعتمدة من قبل الجهات المختصة في الإمارات والسعودية، ويعني ذلك أن الشركات الروسية المعتمدة من قبل هذين البلدين يمكنها تصدير المنتجات إلى الكويت.
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