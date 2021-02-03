اتحاد الفلاحين في عكار والشمال: هذا القرار من مرتضى يحمي المزارع والمستهلك

اشار رئيس اتحاد الفلاحين في عكار والشمال عبد الحميد سقر، في بيان، الى انه "متابعة لموضوع حماية المزارع اللبناني وبعد الاجتماع الاخير الذي عقد مع وزير الزراعة الدكتور عباس مرتضى والاقتراحات التي رفعت لمعاليه حول ضرورة تحديد تاريخ دخول البطاطا المصرية الى لبنان وتحديد الكميات بما يتناسب لحماية المزارع اللبناني، تم اليوم الاتصال مع معالي الوزير للاطلاع على صيغة الاتفاق مع جمهورية مصر العربية، فأبلغنا انه تم الاتفاق على السماح بدخول البطاطا المصرية الى لبنان اعتبارا من 15/2/2021 ولغاية 30/3/2021، وتحديد كميات البطاطا المصرية التي ستدخل بموجب اجازات من الوزير 25 الف طن للاكل و10 آلاف طن للمعامل".وقدر "عاليا جهود وزير الزراعة لما لهذا القرار من مساهمة في حماية المزارع اللبناني في عكار والبقاع، وحماية المستهلك اللبناني، ومحافظة على العلاقة الجيدة مع مصر الشقيقة".وشدد على "ضرورة التسريع في توقيع معاملات الموافقة على دعم بذار البطاطا والاسمدة والأدوية الزراعية بما يساهم في تخفيض الكلفة العالية للانتاج ويعود بالنفع على المستهلك اللبناني".