إقتصاد

لجنة الاقتصاد تناقش خطط النهوض الاقتصادي وكيفية مساعدة العائلات الأكثر فقراً

Lebanon 24
03-02-2021 | 20:38
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عقد أعضاء لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط اجتماعا إلكترونيا برئاسة النائب فريد البستاني وحضور النواب: ألكسندر ماتوسيان، أمين شري، علي درويش، ميشال ضاهر، شوقي الدكاش وإدي ابي اللمع.

في البداية استمع النواب من النائب البستاني الى ما جرى في لقاء البارحة الذي شارك فيه إلى جانب النائب علي بزي، والذي عقد مع نائبة رئيس الحكومة زينة عكر ووزير الاقتصاد راوول نعمه، واشار البستاني الى "انهم في انتظار اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بترشيد الدعم وما سيصدر عنها من قرارات ليبنى على الشيء مقتضاه".

وفي إطار اللقاءات مع ذوي الاختصاص شارك الاختصاصي المصرفي جان رياشي في الاجتماع وعرض وجهة نظره لسبل الحل وما يمكن القيام به على صعيد خطة النهوض المالي والاقتصادي، واشار رياشي الى انه "يجب وضع إصلاحات بنيوية للقطاع المصرفي وضرورة الفصل بين الهيئات الرقابية لمصرف لبنان وهيئات الرقابة على المصارف"، وطالب ب"عقد لقاء والتشاور في الحلول بين مصرف لبنان وجمعية المصارف والحكومة اللبنانية".

ومن ثم جرى نقاش في العمق بين اعضاء اللجنة ورياشي لا سيما حول قضايا الـ Capital control وCurrency board أي هيئة مراقبة إصدار النقد، وبحسب رياشي فإنه "يجب وضع خطط جديدة مستدامة بحيث يكون الحل مستداما وليس ظرفيا".

وأبقت اللجنة اجتماعاتها مفتوحة لمزيد من اللقاءات حول خطط النهوض الاقتصادي وكيفية مساعدة العائلات الأكثر فقرا.
المصدر: الوكالة الوطنية
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