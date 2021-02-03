بين الارتفاع والانخفاض...كيف أقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازية؟

أقفل الدولار في السوق الموازية اليوم على سعر صرف أعلى بقليل مما تم تداوله صباحاً.

وسجل سعر الصرف مساءً ما بين 8800 و 8850 ليرة للدولار الواحد بينما كان صباحاً قد تراوح ما بين 8770 و 8820 لكل دولار.