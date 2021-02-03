إقتصاد

بين الارتفاع والانخفاض...كيف أقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازية؟

Lebanon 24
03-02-2021 | 21:47
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أقفل الدولار في السوق الموازية اليوم على سعر صرف أعلى بقليل مما تم تداوله صباحاً.
 
وسجل سعر الصرف مساءً ما بين 8800 و 8850 ليرة للدولار الواحد بينما كان صباحاً قد تراوح ما بين 8770 و 8820 لكل دولار.
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