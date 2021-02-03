17
o
بيروت
18
o
طرابلس
17
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
17
o
النبطية
9
o
زحلة
8
o
بعلبك
14
o
بشري
17
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
إقتصاد
بين الارتفاع والانخفاض...كيف أقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازية؟
Lebanon 24
03-02-2021
|
21:47
A-
A+
photos
0
A+
A-
أقفل الدولار في السوق الموازية اليوم على سعر صرف أعلى بقليل مما تم تداوله صباحاً.
وسجل سعر الصرف مساءً ما بين 8800 و 8850 ليرة للدولار الواحد بينما كان صباحاً قد تراوح ما بين 8770 و 8820 لكل دولار.
مواضيع ذات صلة
عون اكد لوفد الجمعية اللبنانية لاولياء الطلاب في الجامعات الاجنبية ضرورة تطبيق القانون المعروف بـ" قانون الدولار الطالبي" بكل مندرجاته كما اقره مجلس النواب
Lebanon 24
عون اكد لوفد الجمعية اللبنانية لاولياء الطلاب في الجامعات الاجنبية ضرورة تطبيق القانون المعروف بـ" قانون الدولار الطالبي" بكل مندرجاته كما اقره مجلس النواب
04/02/2021 02:00:14
04/02/2021 02:00:14
Lebanon 24
Lebanon 24
بينها وقف دعم الدولار.. إليكم لائحة الشروط الغربية على لبنان
Lebanon 24
بينها وقف دعم الدولار.. إليكم لائحة الشروط الغربية على لبنان
04/02/2021 02:00:14
04/02/2021 02:00:14
Lebanon 24
Lebanon 24
عبدالله: إذا لم يتم تشكيل الحكومة سيرتفع سعر صرف الدولار أكثر كما وأسعار المنتجات وعندها ستكون الإنتفاضة في مختلف المناطق اللبنانية
Lebanon 24
عبدالله: إذا لم يتم تشكيل الحكومة سيرتفع سعر صرف الدولار أكثر كما وأسعار المنتجات وعندها ستكون الإنتفاضة في مختلف المناطق اللبنانية
04/02/2021 02:00:14
04/02/2021 02:00:14
Lebanon 24
Lebanon 24
خبير يكشف مشهد سعر الدولار في لبنان خلال الأيام القادمة.. هذا ما قاله
Lebanon 24
خبير يكشف مشهد سعر الدولار في لبنان خلال الأيام القادمة.. هذا ما قاله
04/02/2021 02:00:14
04/02/2021 02:00:14
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار
لبنان
تابع
الأكثر قراءة
طليق نجوى كرم يحدث ضجة ويكشف سبب انفصالهما.. هذا ما قاله عنها بعد سنوات (فيديو)
Lebanon 24
طليق نجوى كرم يحدث ضجة ويكشف سبب انفصالهما.. هذا ما قاله عنها بعد سنوات (فيديو)
12:00 | 2021-02-03
03/02/2021 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جسمٌ مشبوه في عدلون... وحال "رعب" بين الأهالي
Lebanon 24
جسمٌ مشبوه في عدلون... وحال "رعب" بين الأهالي
19:48 | 2021-02-03
03/02/2021 07:48:24
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا ينتظر العالم في شباط 2021؟ إليكم توقعات كارمن شماس بالأيام (فيديو)
Lebanon 24
ماذا ينتظر العالم في شباط 2021؟ إليكم توقعات كارمن شماس بالأيام (فيديو)
12:00 | 2021-02-03
03/02/2021 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لبناني في دبي يصبح "المليونير الثالث" بعد فوزه بجائزة "محظوظ"
Lebanon 24
لبناني في دبي يصبح "المليونير الثالث" بعد فوزه بجائزة "محظوظ"
16:43 | 2021-02-03
03/02/2021 04:43:43
Lebanon 24
Lebanon 24
ابنتها تنفخ البالون وابنها يأكل الحلوى.. فيديو طريف لمعاناة نادين نجيم مع التعليم عن بعد
Lebanon 24
ابنتها تنفخ البالون وابنها يأكل الحلوى.. فيديو طريف لمعاناة نادين نجيم مع التعليم عن بعد
15:24 | 2021-02-03
03/02/2021 03:24:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
23:15 | 2021-02-03
مصرف لبنان في طرابلس سيفتح ابوابه الخميس لصرف مستحقات البلديات المالية
23:00 | 2021-02-03
وزير النفط السوري: خسائر القطاع النفطي أكثر من 91 مليار دولار
21:27 | 2021-02-03
مرتضى استقبل السفير المصري :التعاون المصري اللبناني استراتيجي لجهة الأمن الغذائي في البلدين
21:00 | 2021-02-03
الكويت ترفع حظرا عن استيراد بعض المنتجات الغذائية من روسيا
20:38 | 2021-02-03
لجنة الاقتصاد تناقش خطط النهوض الاقتصادي وكيفية مساعدة العائلات الأكثر فقراً
19:36 | 2021-02-03
اتحاد الفلاحين في عكار والشمال: هذا القرار من مرتضى يحمي المزارع والمستهلك
فيديو
الكشف عن سماعة لاسلكية جديدة.. يتمّ تركيبها على النظارات! (فيديو)
Lebanon 24
الكشف عن سماعة لاسلكية جديدة.. يتمّ تركيبها على النظارات! (فيديو)
18:00 | 2021-02-03
04/02/2021 02:00:14
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة مروعة... شاب يقتل شقيقه و5 أطفال من أسرته! (فيديو)
Lebanon 24
جريمة مروعة... شاب يقتل شقيقه و5 أطفال من أسرته! (فيديو)
15:00 | 2021-02-03
04/02/2021 02:00:14
Lebanon 24
Lebanon 24
بهدفَيْ رونالدو.. "اليوفي"يتخطّى "إنتر" في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا! (فيديو)
Lebanon 24
بهدفَيْ رونالدو.. "اليوفي"يتخطّى "إنتر" في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا! (فيديو)
13:30 | 2021-02-03
04/02/2021 02:00:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact