إقتصاد

مصرف لبنان في طرابلس سيفتح ابوابه الخميس لصرف مستحقات البلديات المالية

Lebanon 24
03-02-2021 | 23:15
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تلقى محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا اتصالا من مدير فرع مصرف لبنان في طرابلس جورج الصايغ، وابلغه خلال الاتصال ان المصرف سيفتح ابوابه غدا الخميس كالمعتاد لاستقبال معاملات البلديات والعمل على صرف مستحقاتهم المالية.
المصدر: الوكالة الوطنية
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