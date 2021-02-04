18
o
بيروت
25
o
طرابلس
22
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
17
o
النبطية
15
o
زحلة
13
o
بعلبك
19
o
بشري
18
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
إقتصاد
فاتورة المواد الغذائية والخضار ما قبل الإقفال ليست كما بعده... الاسعار نار
Lebanon 24
04-02-2021
|
06:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت باتريسيا جلاد في "نداء الوطن" خلال الإقفال العام الذي استغرق نحو الشهر والذي أقفلت في خلاله السوبرماركات أبوابها، بدأت أسعار السلع الغذائية ترتفع رويداً رويداً حتى ان البعض منها وهي مواد غذائية اساسية مثل الحليب السائل ارتفع بنسبة 30% وتلاها الرغيف الذي بات سعره متحرّكاً وعلى الأرجح سيحدّد أسبوعياً بحجّة تحرّك سعر القمح العالمي...
فما هي اسباب ذلك الإرتفاع؟
وزير الإقتصاد والتجارة راوول نعمة أجاب "نداء الوطن" عن هذا السؤال خلال مؤتمر "الصناعة بدها أوكسيجين"، فقال ان ارتفاع أسعار السلع المحلية يعود الى تزايد ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء ووصوله الى 9000 ليرة، لافتاً الى أن "الصناعة المحلية تستورد مواد غير مدعومة للتمكن من إنتاج السلع المحليّة".
أما رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميّل فعزا بدوره السبب رداً على "نداء الوطن" الى أن "نسبة 30% من المواد الصناعية مستوردة من الخارج ويتم شراؤها نسبة الى سعر الصرف في السوق السوداء، علماً أن الصناعة المحلّية استطاعت إثبات دورها في الإستهلاك المحلّي".
لقراءة المقال كاملاً اضغط
هنا
المصدر: نداء الوطن
تابع
الأكثر قراءة
جسمٌ مشبوه في عدلون... وحال "رعب" بين الأهالي
Lebanon 24
جسمٌ مشبوه في عدلون... وحال "رعب" بين الأهالي
19:48 | 2021-02-03
03/02/2021 07:48:24
Lebanon 24
Lebanon 24
طليق نجوى كرم يحدث ضجة ويكشف سبب انفصالهما.. هذا ما قاله عنها بعد سنوات (فيديو)
Lebanon 24
طليق نجوى كرم يحدث ضجة ويكشف سبب انفصالهما.. هذا ما قاله عنها بعد سنوات (فيديو)
12:00 | 2021-02-03
03/02/2021 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا ينتظر العالم في شباط 2021؟ إليكم توقعات كارمن شماس بالأيام (فيديو)
Lebanon 24
ماذا ينتظر العالم في شباط 2021؟ إليكم توقعات كارمن شماس بالأيام (فيديو)
12:00 | 2021-02-03
03/02/2021 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لبناني في دبي يصبح "المليونير الثالث" بعد فوزه بجائزة "محظوظ"
Lebanon 24
لبناني في دبي يصبح "المليونير الثالث" بعد فوزه بجائزة "محظوظ"
16:43 | 2021-02-03
03/02/2021 04:43:43
Lebanon 24
Lebanon 24
ابنتها تنفخ البالون وابنها يأكل الحلوى.. فيديو طريف لمعاناة نادين نجيم مع التعليم عن بعد
Lebanon 24
ابنتها تنفخ البالون وابنها يأكل الحلوى.. فيديو طريف لمعاناة نادين نجيم مع التعليم عن بعد
15:24 | 2021-02-03
03/02/2021 03:24:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
10:00 | 2021-02-04
شركة أميركية ضخمة تسبق "أرامكو" بقيمة رأسمالها.. ما هي؟
09:48 | 2021-02-04
تجار بعلبك: لن نتحمل أي إقفال جديد ونطالب الدولة بمساعدات
09:20 | 2021-02-04
هذه تسعيرة الدولار في السوق الموازية
09:00 | 2021-02-04
مبلغ هائل.. إليكم كم مليون دولار تربح غوغل يومياً!
08:23 | 2021-02-04
"السيولة قاربت على النفاد".. وزير مالية خليجي يدق ناقوس الخطر
06:16 | 2021-02-04
لا عتمة ولا استقرار.. 20 شباط حاسم وهكذا ستزيد ساعات التقنين؟
فيديو
الكشف عن سماعة لاسلكية جديدة.. يتمّ تركيبها على النظارات! (فيديو)
Lebanon 24
الكشف عن سماعة لاسلكية جديدة.. يتمّ تركيبها على النظارات! (فيديو)
18:00 | 2021-02-03
04/02/2021 10:26:27
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة مروعة... شاب يقتل شقيقه و5 أطفال من أسرته! (فيديو)
Lebanon 24
جريمة مروعة... شاب يقتل شقيقه و5 أطفال من أسرته! (فيديو)
15:00 | 2021-02-03
04/02/2021 10:26:27
Lebanon 24
Lebanon 24
بهدفَيْ رونالدو.. "اليوفي"يتخطّى "إنتر" في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا! (فيديو)
Lebanon 24
بهدفَيْ رونالدو.. "اليوفي"يتخطّى "إنتر" في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا! (فيديو)
13:30 | 2021-02-03
04/02/2021 10:26:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact