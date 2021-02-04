إقتصاد

فاتورة المواد الغذائية والخضار ما قبل الإقفال ليست كما بعده... الاسعار نار

Lebanon 24
04-02-2021 | 06:00
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كتبت باتريسيا جلاد في "نداء الوطن" خلال الإقفال العام الذي استغرق نحو الشهر والذي أقفلت في خلاله السوبرماركات أبوابها، بدأت أسعار السلع الغذائية ترتفع رويداً رويداً حتى ان البعض منها وهي مواد غذائية اساسية مثل الحليب السائل ارتفع بنسبة 30% وتلاها الرغيف الذي بات سعره متحرّكاً وعلى الأرجح سيحدّد أسبوعياً بحجّة تحرّك سعر القمح العالمي...
فما هي اسباب ذلك الإرتفاع؟

وزير الإقتصاد والتجارة راوول نعمة أجاب "نداء الوطن" عن هذا السؤال خلال مؤتمر "الصناعة بدها أوكسيجين"، فقال ان ارتفاع أسعار السلع المحلية يعود الى تزايد ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء ووصوله الى 9000 ليرة، لافتاً الى أن "الصناعة المحلية تستورد مواد غير مدعومة للتمكن من إنتاج السلع المحليّة".

أما رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميّل فعزا بدوره السبب رداً على "نداء الوطن" الى أن "نسبة 30% من المواد الصناعية مستوردة من الخارج ويتم شراؤها نسبة الى سعر الصرف في السوق السوداء، علماً أن الصناعة المحلّية استطاعت إثبات دورها في الإستهلاك المحلّي".
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المصدر: نداء الوطن
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