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إقتصاد
شركة أميركية ضخمة تسبق "أرامكو" بقيمة رأسمالها.. ما هي؟
Lebanon 24
04-02-2021
|
10:00
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احتلت شركة "مايكروسوفت" الأميركية لتقنيات الحاسوب المرتبة الثانية في العالم من حيث قيمة رأسمالها، حسبما كشفت بيانات تجارية.
وأمس الأربعاء، كانت أسهم "مايكروسوفت" تزداد قيمة بنسبة 1,21% حتى 242,44 دولار مقابل السهم، فيما بلغ رأسمال الشركة 1,828 تريليون دولار.
أما المرتبة الأولى فلا تزال تحتلها "آبل" الأميركية التي تفوق قيمة رأسمالها تريليوني دولار.
ومنذ بداية هذا العام، ازدادت أسهم "مايكروسوفت" بنسبة 9%، ما سمح لها ببلوغ المرتبة الثانية في السباق، تاركة خلفها "أرامكو" السعودية التي بلغ رأسمالها 1,811 تريليون دولار، بحسب تقرير لـ"روسيا اليوم".
المصدر: روسيا اليوم
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