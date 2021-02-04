إقتصاد

تجار بعلبك: لن نتحمل أي إقفال جديد ونطالب الدولة بمساعدات

Lebanon 24
04-02-2021 | 09:48
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عقدت جمعية تجار بعلبك إجتماعا للتداول في موضوع الإقفال العام، وقالت في بيان:" ملتزمون القرار الصادر منذ بداية العام الحالي، ولكننا لن نتحمل أي إقفال أو تمديد، نظرا لسوء الوضع الاقتصادي الصعب خصوصا في القطاع التجاري المنكوب والمتضرر الأكبر من الإقفال، وسنلتزم كل المعايير الصحية والوقائية التي يفرضها قانون التعبئة العامة".

وختم البيان: "نجدد المطالبة بتحمل الدولة مسؤولياتها وتقديم الدعم والمساعدات للتجار، حتى نستمر في مواجهة الصعوبات قبل أن يخرج الوضع المعيشي والإجتماعي عن السيطرة، كما نطالب القوى الأمنية في منطقة بعلبك بوضع حد للفلتان الأمني والسهر على راحة أهالي المدينة".

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