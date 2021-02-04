في سوريا.. سعر الذهب صعد 4000 ليرة

ارتفع سعر الذهب في السوق السورية أمس الأربعاء 4000 ليرة سورية بحسب النشرة الصادرة عن جمعية الصاغة، وسجل سعر المبيع 154 ألف ليرة سورية للغرام عيار 21، والشراء 153500 ليرة.

بينما بلغ سعر الغرام عيار 18 مبيع 132000 ليرة، وشراء 131500 ليرة، وفقا لما نقلته صحيفة "الوطن" عن نشرة أسعار صدرت عن الجمعية.

وارتفاع أسعار الذهب جاء بعد استقرارها في الأسواق خلال 12 يوما الماضية على سعر 150 ألف ليرة، وفي وقت انخفضت أسعار الذهب عالميا.

وعممت الجمعية الحرفية على الصاغة ضرورة الالتزام بالتسعيرة الصادرة عن الجمعية، وأي بيع بسعر أعلى من سعر الجمعية يعتبر مخالفة تستوجب إغلاق المحل.

كما حذرت الجمعية من بيع ذهب كسر مستعمل لأي شخص حرفي تحت طائلة المسؤولية، وكل مواطن يقوم ببيع ذهب كسر يتحمل المسؤولية القانونية.