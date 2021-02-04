إقتصاد

إلى الصناعيين الراغبين بالحصول على استثناء من الإقفال.. هذا ما عليكم فعله!

Lebanon 24
04-02-2021 | 16:50
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توجّهت وزارة الصناعة إلى "جميع الصناعيين العاملين في لبنان الراغبين في استثناء مصانعهم من قرار الاقفال العام بضرورة تقديم معلومات كافية عبر المنصّة الخاصّة الموضوعة لهذا الغرض في رئاسة الحكومة، تتضمّن أسماء العمّال في كلّ مصنع وأعدادهم ورقم الترخيص الصناعي للمصنع ورقم الشهادة الصناعية المعطاة لمدة سنة أو 6 أشهر على الأقل خلال عامي 2020 و2021، كما التزامهم بالاجراءات الوقائية من فيروس كورونا وفق الآلية الموضوعة من الوزارة بالتعاون مع جمعية الصناعيين اللبنانيين".
 
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