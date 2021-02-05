شركة شهيرة تسجل خسائر تجاوزت 21 مليار دولار

أعلنت المجموعة النفطية العملاقة "رويال داتش شل" عن خسائر صافية كبيرة بلغت 21.7 مليار دولار في 2020 بسبب انخفاض أسعار الطاقة والتراجع الهائل في الطلب عليها بسبب وباء كورونا.وذكرت المجموعة الهولندية-البريطانية في بيان، بأنها حققت أرباحا صافية قدرها 15.8 مليار دولار في 2019، قبل بدء الأزمة الصحية التي أدت إلى انخفاض طويل الأمد في استهلاك النفط والغاز.وبعد فرض إجراءات الحجر الأولى في الربيع، انخفضت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، وحتى لفترة وجيزة في أوائل نيسان.لكنها تحسنت في الآونة الأخيرة وبلغت نحو خمسين دولارا للبرميل، مع أنها تبقى أقل من المستوى الذي سجلته مطلع 2020.وتضررت حسابات شل، خصوصا في الربع الثاني من العام الماضي، من تراجع قيمة الموجودات بما يعكس وضع السوق، ما تسبب بخسارة 18 مليار دولار.وقد استأنفت تسجيل الأرباح في الربع الثالث، لكنها عادت في الربع الأخير إلى تسجيل الخسائر التي بلغت أربعة مليارات دولار حينذاك.وألحق الوباء ضررا بسوق النفط واضطرت الشركات الكبرى إلى التكيف مع الأسعار المنخفضة.وخسارة شل السنوية أكبر من تلك التي كشفت عنها شركة بريتش بتروليوم الثلاثاء وبلغت 20.3 مليار دولار.