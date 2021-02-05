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إقتصاد
مصرف كبير يحقق أرباحا لأول مرة منذ 2014
Lebanon 24
05-02-2021
|
12:00
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حقق "دويتشه بنك" أرباحا محدودة في 2020 وذلك بعد خمس سنوات من الخسائر، إذ عوض ارتفاع أرباح الأنشطة المصرفية الاستثمارية الضعف البادي في قطاعات أخرى تابعة للمصرف.
وعلى مدى الأعوام العشرة الفائتة، خسر "دويتشه بنك" إجمالا 8.2 مليار يورو (9.8 مليار دولار)، وتوقع محللون أن يتكبد خسارة جديدة في العام الماضي.
وقال الرئيس التنفيذي كريستيان زيفينغ في بيان: "بنينا أساسا قويا لربحية مستدامة، ونحن واثقون من أن هذا الاتجاه الإيجابي الكلي سيستمر في 2021 على الرغم من هذه الأوقات الصعبة".
وتولى زيفينغ رئاسة المصرف في 2018 ليحدث نقلة للأوضاع في المصرف بعد سلسلة من الإفصاحات التنظيمية المحرجة والمكلفة يتعلق بعضها بغسل الأموال.
ويتوقع محللون الآن أن يسجل المصرف أرباحا جديدة في 2021 وفقا لما كشفه متوسط توقعاتهم.
وقال المصرف إن صافي الربح العائد للمساهمين في 2020 كان 113 مليون يورو (136 مليون دولار) مقارنة مع خسارة بلغت 5.7 مليار يورو في 2019.
فيما توقع محللون أن يتكبد المصرف خسارة بنحو 300 مليون يورو في 2020.
المصدر:
وكالات
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