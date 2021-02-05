إقتصاد

مصرف كبير يحقق أرباحا لأول مرة منذ 2014

Lebanon 24
05-02-2021 | 12:00
A-
A+
Doc-P-791055-637481176209637079.jpg
Doc-P-791055-637481176209637079.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حقق "دويتشه بنك" أرباحا محدودة في 2020 وذلك بعد خمس سنوات من الخسائر، إذ عوض ارتفاع أرباح الأنشطة المصرفية الاستثمارية الضعف البادي في قطاعات أخرى تابعة للمصرف.

وعلى مدى الأعوام العشرة الفائتة، خسر "دويتشه بنك" إجمالا 8.2 مليار يورو (9.8 مليار دولار)، وتوقع محللون أن يتكبد خسارة جديدة في العام الماضي.

وقال الرئيس التنفيذي كريستيان زيفينغ في بيان: "بنينا أساسا قويا لربحية مستدامة، ونحن واثقون من أن هذا الاتجاه الإيجابي الكلي سيستمر في 2021 على الرغم من هذه الأوقات الصعبة".

وتولى زيفينغ رئاسة المصرف في 2018 ليحدث نقلة للأوضاع في المصرف بعد سلسلة من الإفصاحات التنظيمية المحرجة والمكلفة يتعلق بعضها بغسل الأموال.

ويتوقع محللون الآن أن يسجل المصرف أرباحا جديدة في 2021 وفقا لما كشفه متوسط توقعاتهم.

وقال المصرف إن صافي الربح العائد للمساهمين في 2020 كان 113 مليون يورو (136 مليون دولار) مقارنة مع خسارة بلغت 5.7 مليار يورو في 2019.

فيما توقع محللون أن يتكبد المصرف خسارة بنحو 300 مليون يورو في 2020.
المصدر: وكالات
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
13:02 | 2021-02-05
11:30 | 2021-02-05
11:29 | 2021-02-05
11:00 | 2021-02-05
10:48 | 2021-02-05
10:00 | 2021-02-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website