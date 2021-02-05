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إقتصاد
الذهب يواجه أسوأ أسبوع في شهرين ونصف.. هذه آخر الأسعار
Lebanon 24
05-02-2021
|
16:00
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ارتفع الذهب اليوم الجمعة متعافيا من أدنى مستوى له خلال شهرين، والذي بلغه في الجلسة السابقة، لكن الأسعار بصدد تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ نهاية تشرين الثاني الماضي، في ظل صعود الدولار.
وتتجه الفضة لأسوأ أسبوع في ثلاثة أسابيع بعد أن تراجعت بشدة عن أعلى مستوى في عدة سنوات، والذي بلغته في وقت سابق من الأسبوع الحالي على خلفية زيادة اهتمام المتعاملين الأفراد.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3 بالمئة إلى 1796.77 دولار للأونصة، بعد أن نزل أمس الخميس ما يزيد عن 2 بالمئة، إلى أدنى مستوياته منذ أول كانون الأول الماضي. وربحت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1797 دولارا.
وسجل المعدن الأصفر انخفاضا أسبوعيا 2.6 بالمئة، وهو أكبر تراجع منذ الأسبوع المنتهي في 27 تشرين الثاني الماضي.
وقالت مارغريت يانغ، الاستراتيجية لدى "ديلي فيكس": "هناك بعض الانتعاش الفني، إذ يعتقد المستثمرون أن انخفاض الخميس كان مبالغا فيه، لكن الاتجاه العام في الذهب يظل هبوطيا بفعل صعود الدولار والعوائد".
وارتفعت الفضة في التعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 26.40 دولار للأونصة، لكنها منخفضة 2.1 بالمئة في الأسبوع.
المصدر:
وكالات
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