إقتصاد

إدارة الإهراء تسلمت آلة لفحص رطوبة الحبوب مقدمة من فرنسا

Lebanon 24
05-02-2021 | 14:31
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تسلمت ادارة الإهراء بحضور وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال، راوول نعمه، آلة لفحص رطوبة الحبوب، مقدمة كهبة من تعاونية الزراعة الفرنسية "Vivescia" بطلب من ملحق الشؤون الزراعية في السفارة الفرنسية الكساندرا ترويانو غرو، على ان تقوم ادارة الاهراء بأخذ عينات من الحبوب وفحص رطوبتها خلال تفريغ البواخر للتأكد من مطابقتها للمواصفات قبل دخولها الى الأسواق اللبنانية حفاظاً على سلامة المستهلك.
 
 
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