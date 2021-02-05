إقتصاد

وزارة الصناعة اقترحت آليات الاقفال العام في القطاع الصناعي

Lebanon 24
05-02-2021 | 14:49
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اقترحت وزارة الصناعة "آليات الإقفال العام في القطاع الصناعي" بالتعاون مع جمعية الصناعيين  اللبنانيين، "موصية باعتماد النهح المناطقي بديلاً عن اقفال بلد بكامله".
 
ووزّعت "نسب الخطورة على ثلاثة مستويات تحدّد بناءً على جملة من المعايير مثل معدّل الإصابات، ونسبة الوفيّات، والقدرات الطبيّة". 

للاطلاع على النصّ الكامل لآليات الإقفال العام في القطاع الصناعي اضغط على الرابط أدناه. 
 
 
 
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