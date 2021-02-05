"المالية": لا صحة لما يتداول عن إعطاء الموظفين سلفة 1200000 تدرج في الرواتب والاجور

نفى المكتب الاعلامي لوزير المالية في حكومة تصريف الدكتور غازي وزني في إتصال مع "الوكالة الوطنية للاعلام" "ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن نية اعطاء موظفي القطاع العام سلفة بقدر 1200000 ليرة لبنانية على ان تكون مدرجة على جدول الرواتب والأجور".

وأكد المكتب "ان الحكومة هي من تدرس موضوع الدعم وهي تحدد من هي الجهات المستفيدة وهي التي تقرر و ليس وزير المالية".