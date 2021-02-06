إقتصاد

العجز التجاري الأميركي يسجل مستوى قياسيا في 12 عاما!

Lebanon 24
06-02-2021 | 11:00
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صعد ميزان عجز التجارة الأميركي إلى أعلى مستوى في 12 عاما في 2020، إذ تسببت جائحة كوفيد-19 في اضطراب تدفقات السلع والخدمات في التجارة الخارجية للولايات المتحدة.

 

وقالت وزارة التجارة الأميركية أمس الجمعة، إن العجز التجاري قفز 17.7 بالمئة إلى 678.7 مليار دولار العام الماضي، وهو الأعلى منذ 2008.

 

وهوت صادرات السلع والخدمات 15.7 بالمئة لأدنى مستوياتها منذ 2010. ونزلت واردات السلع والخدمات 9.5 بالمئة لأدنى مستوى في أربع سنوات.

 

وساهم انخفاض الصادرات في انكماش الاقتصاد 3.5 بالمئة في العام الماضي، وهو أكبر تراجع للناتج المحلي الإجمالي منذ 1946. وتشهد تدفقات التجارة تحسنا تدريجيا.

 

وبالنسبة لكانون الأول 2020، انكمش عجز التجارة 3.54 بالمئة إلى 66.6 مليار دولار.

 

 

المصدر: روسيا اليوم
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