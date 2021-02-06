إقتصاد

بلد عربي يرفع أسعار الوقود في مسعى لخفض العجز

Lebanon 24
06-02-2021 | 13:00
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أعلنت تونس انها رفعت أسعار الوقود بنحو اثنين بالمئة، وهي أول زيادة في عامين، إذ تحاول الحكومة كبح عجز في الميزانية.

 

وقالت وزارة الطاقة في بيان إن سعر ليتر البنزين سيرتفع من 1.915 دينار إلى 1.955 دينار.

 

وقلصت تونس في العام الماضي أسعار الوقود ثلاث مرات، إذ نزلت أسعار النفط في السوق العالمية.

 

وحذر صندوق النقد الدولي هذا الشهر من أن عجز تونس المالي قد يتجاوز تسعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي إذا لم تطبق الحكومة إصلاحات ضرورية منها السيطرة على دعم الطاقة.

 

وتواجه تونس مصاعب اقتصادية غير مسبوقة، إذ بلغ العجز المالي 11.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2020، وهو أعلى مستوى في قرابة أربع عقود.

 

وتستهدف ميزانية 2021 خفض العجز المالي إلى 6.6 بالمئة.

المصدر: سكاي نيوز
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