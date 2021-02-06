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إقتصاد
تحذير صيني من الإفراط في "التفاؤل الاقتصادي"
Lebanon 24
06-02-2021
|
19:00
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ذكرت وسائل إعلام رسمية، أن مسؤولا في المكتب الوطني للإحصاءات في الصين حذر من التفاؤل المتزايد بشأن توقعات الاقتصاد، قائلا إن تأثير كوفيد-19 من المرجح أن يشوه أرقام النمو في الربع الأول.
وقال شينغ لاي يون نائب رئيس المكتب لوكالة أنباء "تشاينا نيوز سيرفيس" إن التراجع الاقتصادي الكبير في الربع الأول من العام الماضي، الناجم عن الجائحة، تمخض عن تأثير أساس كبير سيؤدي على الأرجح إلى قفزة سريعة في النمو في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري.
وقال شينغ: "لا ينبغي أن نكون متفائلين أكثر من اللازم بشأن وضع الاقتصاد الصيني في 2021، لكننا يجب أن نظل في حالة من التعقل"، وفق ما أوردت "رويترز".
وانكمش ثاني أكبر اقتصاد في العالم 6.8 بالمئة في الربع الأول من 2020 إذ تسبب فيروس كورونا في شل أنشطة المصانع وحركة الناس، لكنه حقق تعافيا مذهلا منذ ذلك الحين بفضل التحفيز وطلب قوي على الصادرات.
كما عارض شينغ توقعات بعض المؤسسات لنمو يتراوح بين 18 و20 بالمئة في الربع الأول، قائلا إنها "ليست علمية للغاية". ولم يفصح عن توقعه الخاص.
وقال شينغ إن حالات تفشي كوفيد-19 الصغيرة والمتفرقة في الصين قد تؤثر سلبا على النشاط الاقتصادي، بيد أن الأثر سيكون أقل مقارنة مع العام الماضي.
وفرضت السلطات سلسلة من إجراءات العزل العام المحلية في يناير لاحتواء حالات تفش محدودة النطاق في شمال الصين، في أسوأ موجة لفيروس كورونا تشهدها البلاد منذ آذار 2020.
لكن شينغ يعتقد أن التعافي الصيني سيظل سليما بفضل القيود المحلية لمكافحة الفيروس وفي الوقت الذي تُبقي فيه بقية الدول على سياسات التحفيز.
وبحسب استطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء في الاقتصاد، من المتوقع أن يتسارع نمو اقتصاد الصين إلى 8.4 بالمئة في العام الجاري، بقيادة نمو متوقع في خانة العشرات في الربع الأول، من 2.3 بالمئة في 2020.
المصدر:
سكاي نيوز
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