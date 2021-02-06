إقتصاد

بعضها يتعلّق بحسابات المواطنين.. تعميم هام من جمعية مصارف لبنان

Lebanon 24
06-02-2021 | 16:03
A-
A+
Doc-P-791452-637482246137440685.jpg
Doc-P-791452-637482246137440685.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وجّه أمين عام جمعية مصارف لبنان الدكتور مكرم صادر الى جميع المصارف الأعضاء تعميماً جاء فيه:
" في خضمّ الأوضاع السياسية والاقتصادية القاسية التي زادها انتشار جائحة كورونا صعوبةً وتعقيداً، وتوضيحاً للتساؤلات الصادرة عن بعض اللجان الممثّلة للمودعين( كجمعية المودعين اللبنانّيين وغيرها) حول الإجراءات المنسوبة للمصارف، توصي الجمعية المصارف الأعضاء بما يلي: 
أولاً: معالجة إقفال حسابات المودعين بالمرونة المطلوبة في هذه الظروف الصعبة وبالتشاور مع أصحابها، وكذلك الحفاظ لا بل توسيع حسابات المواطنين، خصوصاً تلك العائدة لموظفي القطاعين العام والخاص، ما يسهّل عملية قبض رواتبهم وسائر التعويضات النقدية التي يتلقّونها.
ثانياً: بالنسبة الى الأموال الجديدة (Fresh money)، وكما سبق أن عمّمت الجمعية استناداً الى تعاميم مصرف لبنان ذات الصلة، تلتزم المصارف بحرّية أصحاب هذه الحسابات في التصرّف بها سحباً وتحويلاً بذات عملة الإيداع، بما فيها استعمال بطاقات الإئتمان والتحاويل للطلاب في الخارج، دون أيّ اقتطاع منها باستثناء العمولات المتعارف عليها في مثل هذه العمليات المصرفية.
ثالثاً: للتذكير، وإنفاذاً لتعاميم مصرف لبنان، ستحافظ المصارف في ما يخصّ قروض التجزئة المحرَّرة بالدولار على قبول سدادها بالليرة اللبنانية بسعر الصرف الذي تتعامل به المصارف مع مصرف لبنان. أما بالنسبة الى القروض الأخرى، فيقتضي سدادها بعملة القرض أو اعتماد سعر الصرف الذي يسمح بإعادة تكوين قيمتها من خلال شراء ما يعادلها من المصرف المركزي. وطبعاً، تنتفي في هذه الحالة ضرورة عودة المصرف الى حساب الكفيل، إن وُجد. ويلتزم العميل صاحب الدين من جهته باحترام جدول السداد المتّفق عليه مع مصرفه."
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
19:50 | 2021-02-06
19:07 | 2021-02-06
19:00 | 2021-02-06
18:56 | 2021-02-06
16:00 | 2021-02-06
13:00 | 2021-02-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website