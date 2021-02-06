إقتصاد

دولارُ السوق الموازية... كم سجل مساء اليوم؟

Lebanon 24
06-02-2021 | 19:07
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سجل  سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم السبت، ما بين 8800 و8850 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
 
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