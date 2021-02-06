وزارة الصناعة تفتح باب استيراد الترابة

أصدرت وزارة الصناعة البيان التالي: "نتيجة عدم التزام شركات الترابة بمضمون الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع اللجنة المختصة بالبيئة ومع رئاسة الحكومة قبل ستة أسابيع، وبالتالي عدم التوقيع عليه، تدعو وزارة الصناعة جميع الراغبين باستيراد الترابة، إلى التقدم منها مطلع الأسبوع المقبل للاستحصال على إجازات استيراد لهذه المادة، شرط تمتع المادة المستوردة بالمواصفات والمعايير المطلوبة، وبأسعار تنافسية.