إقتصاد

وزارة الصناعة تفتح باب استيراد الترابة

Lebanon 24
06-02-2021 | 19:50
A-
A+
Doc-P-791498-637482378834155898.jpg
Doc-P-791498-637482378834155898.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 أصدرت وزارة الصناعة البيان التالي: "نتيجة عدم التزام شركات الترابة بمضمون الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع اللجنة المختصة بالبيئة ومع رئاسة الحكومة قبل ستة أسابيع، وبالتالي عدم التوقيع عليه، تدعو وزارة الصناعة جميع الراغبين باستيراد الترابة، إلى التقدم منها مطلع الأسبوع المقبل للاستحصال على إجازات استيراد لهذه المادة، شرط تمتع المادة المستوردة بالمواصفات والمعايير المطلوبة، وبأسعار تنافسية.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
08:09 | 2021-02-07
22:00 | 2021-02-06
19:07 | 2021-02-06
19:00 | 2021-02-06
18:56 | 2021-02-06
16:03 | 2021-02-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website