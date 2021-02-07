إقتصاد

القبض على نجل رجل أعمال عربي بارز (صورة)

Lebanon 24
07-02-2021 | 08:09
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قررت نيابة أمن الدولة في مصر حبس سيف الدين ثابت، نجل رجل الأعمال صفوان ثابت، 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة المشاركة فى تمويل الإرهاب ودعم كيانات إرهابية.
 
 
 
وكشفت مصادر قانونية أن سيف الدين، وهو نائب رئيس شركة "جهينة" للصناعات الغذائية، والتي يترأس والده مجلس إدارتها، تم القبض عليه داخل مسكنه في أحد الكمبوندات بمنطقة أكتوبر.

وأشارت المصادر نفسها إلى أن جهات التحقيق أسندت للمتهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، والدعوة للتظاهر بدون تصريح، والتحريض على العنف، وتمويل الجماعة الإرهابية ومجموعة أخرى من الاتهامات.

وفي كانون الأول الماضي، ألقت السلطات المعنية القبض على رئيس مجلس إدارة الشركة، صفوان ثابت، بتهمة تمويل الإرهاب والانتماء لجماعة إرهابية.
المصدر: روسيا اليوم
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