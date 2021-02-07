إقتصاد

تجار النبطية: لتعديل قرار فتح البلد

Lebanon 24
07-02-2021 | 09:58
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طالبت جمعية تجار محافظة النبطية في بيان بعد اجتماع طارىء للهيئة الادارية، اللجنة النيابية المكلفة بجائحة كورونا والمجلس الاعلى للدفاع ووزارة الداخلية والبلديات بـ "تعديل القرار الذي اتخذ بإعادة فتح البلد على 4 مراحل، على أن تشمل المرحلة الاولى فتح القطاعات التجارية كافة في شكل تدريجي، بعد الضرر والضائقة الاقتصادية والمالية التي يعاني منها التجار من جراء الاقفال الذي طال كل القطاعات في الفترة الماضية، مع تعهد التزام الإجراءات الوقائية من ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي".

وأعلنت الجمعية "عدم قدرة التجار عن دفع رواتب موظفيهم وإيجاراتهم وسائر الرسوم والديون المتراكمة".
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